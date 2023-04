Goucha - As revelações de Carolina Pinto, noiva de Marco Costa

Hoje às 16:05

No programa apresentador por Manuel Luís Goucha, conhecemos Luís Costa e Vanessa Moreira que nos contam crescerem numa instituição mudou as suas vidas para melhor. Na segunda parte, recebemos Carolina Pinto, noiva de Marco Costa, que nos revela memórias de infância, fala das suas relações familiares e origens e nos conta como conheceu o ex-concorrente do Big Brother.