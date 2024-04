Goucha - Bebé de 18 meses morre após ficar presa num gradeamento na creche

Hoje às 16:30

No «Goucha», ouvimos o testemunho de André Reis e Joana Pinto, pais da bebé de 18 meses que morreu após ficar presa num gradeamento na creche. Este caso ocorreu no final do mês passado de janeiro. Os pais recordam o dia do fatídico acidente que tirou a vida da menor. Recebemos os pais em estúdio, e o pai assume que fala com a filha no cemitério. Manuel Luís Goucha lê o comunicado enviado pela creche e os nossos convidados reagem. Na última parte da conversa, recebemos a advogada Patrícia Cipriano, que analisa o caso. Ouvimos o testemunho de Daniela Santos e Ruan Santos, pais do pequeno Arthur, que aos 7 anos ficou em estado vegetativo após um afogamento. Os pais brasileiros começam por recordar o nascimento do filho e a vinda para Portugal e falam de como era a vida da criança antes do acidente que o deixou em estado vegetativo. A mãe recorda o dia em que deixou o seu filho na escola, antes de este partir para um passeio.