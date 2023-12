Hoje às 16:00

No programa apresentador por Manuel Luís Goucha, começamos a tarde com a história de Hugo Maia que aos 17 anos ficou sem as duas pernas num acidente na linha de comboio. Recebemos também Bernardina Brito que nos conta como chegou atingir os 117 quilos de peso, entrou num depressão grave e como conseguiu vencer a mesma. Fala dos filhos e do distanciamento do ex-companheiro Tiago Ginga que conheceu na «Casa dos Segredos 4.