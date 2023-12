Goucha - Bibá Pitta e uma vida dedicada à família

Hoje às 16:00

No programa apresentado por Manuel Luís Goucha, começamos a tarde com a história de Teresa Veiga com uma vida marcada pela violência física que sofreu às mãos da progenitora. Na segunda parte, recebemos Bibá Pitta que nos fala da sua filha, Madalena, com trissomia 21, da crísticas das pessoas à condição da sua filha, da importância da família, da sua forma alegre de viver e da relação com o companheiro.