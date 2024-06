Goucha - «Big Brother 2024»: A atribulada vida amorosa do ex-concorrente Daniel Pereira!

Hoje às 16:35

No «Goucha», recebemos Daniel Pereira, último concorrente expulso do «Big Brother 2024». O nosso convidado é questionado por Goucha sobre se já falou ou não com a sua namorada Marlene, e o ex-concorrente esclarece tudo sobre a relação atual de ambos.

Revemos imagens da sua curva da vida em que este fala do controlo que exercia sobre as suas namoradas. O ex-concorrente assume que era obsessivo, controlador, possessivo, ciumento, e justifica este comportamento com o facto de ter medo. Daniel Panelo, como é conhecido, recorda o início do namoro com Marlene. No final da conversa, o ex-concorrente aponta um vencedor do reality show.

Na última parte do programa, ouvimos o testemunho de Natália Pereira, que sofre de várias doenças crónicas e vivia com dores constantes. Fibromialgia, Charcot-Marie-Tooth e Depressão foram as doenças diagnosticadas que a levaram a usar canábis medicinal. A nossa convidada explica-nos as dores que sentia antes de começar esse tratamento e de como o consumo da canábis melhorou a sua vida a vários níveis.