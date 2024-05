Goucha - «Big Brother 2024»: Alex Ferreira foi expulso na gala do passado sábado!

Hoje às 16:30

No «Goucha», recebemos Alex Ferreira, um dos concorrentes que foi expulso este último fim-de-semana do «Big Brother 2024». Vemos algumas imagens do seu casting para o reality show. O nosso convidado recorda as várias profissões que já teve, fala-nos do desfecho de uma relação amorosa que o levou à terapia e mostra-se enigmático ao falar de um suposto novo romance. Apaixonado pelo teatro, o ex-concorrente expressa a vontade de trabalhar na área da representação.

Na primeira parte do programa, ouvimos o testemunho de Paulo Fradão, 55 anos, que teve uma nova vida ao fim de 12 anos a respirar com a ajuda de uma botija de oxigénio. Fez o transplante bi-pulmonar em maio de 2017. Hoje Paulo faz caminhadas diárias, pratica natação, é um caso de sucesso. Integra a associação de Transplantados Pulmonares de Portugal (ATPP). Ele considera que o transplante pulmonar lhe deu uma segunda oportunidade e permitiu ver os filhos e os netos crescer. Em estúdio, o nosso convidado recorda os primeiros sinais que o levaram ao diagnóstico da sua doença. A partir daqui, Paulo ficou dependente de uma botija de oxigénio, até ter recebido o transplante pulmonar.