Goucha - «Big Brother 2024»: Fábio Caçador foi um dos finalistas do reality show!

Hoje às 16:30

Revemos a curva de vida de Fábio Caçador, finalista e ex-concorrente do «Big Brother 2024». Em estúdio, Fábio fala-nos da sua vida pessoal desde a infância marcada por algumas dificuldades ao nascimento do segundo filho, fruto de uma relação que aconteceu durante a separação da mãe da sua primeira filha. O nosso convidado faz, ainda, um balanço da sua participação no reality show e esclarece tudo sobre a sua relação com a ex-concorrente Catarina Sampaio.