Goucha - «Big Brother 2024»: Margarida Castro recorda o terror que viveu às mãos do ex-namorado

Hoje às 16:35

No «Goucha», ouvimos o testemunho de Margarida Castro, de 26 anos, a última concorrente expulsa do «Big Brother». Começamos por rever imagens da sua curva da vida. Depois, a ex-concorrente fala-nos da sua infância, que foi passada com os avós, e Goucha fica surpreendido com uma afirmação da convidada. Margarida recorda o divórcio dos pais, quando esta tinha 12 anos, e diz-nos como isso a marcou. Já em adulta, a ex-concorrente foi vítima de violência doméstica e agressões violentas por parte do ex-companheiro, e recorda esse mesmo terror vivido às mãos do mesmo.

Recebemos o humorista e locutor de rádio Fernando Alvim. O nosso convidado fala-nos do seu diagnóstico de défice de atenção, que recebeu aos 48 anos. Apesar da doença interferir na sua vida, o nosso convidado revela que esta nunca foi um obstáculo para nada. Em estúdio, Fernando Alvim fala da sua vida amorosa, e provoca várias gargalhadas.