Goucha - «Big Brother 2024»: o passado dramático da ex-concorrente Renata Andrade!

Há 3h e 35min

No «Goucha», revemos imagens da curva de vida de Renata Andrade, a última concorrente expulsa do «Big Brother 2024». A nossa convidada contou que lidou muito mal com o divórcio dos pais, e recorda o momento em que foi 'raptada' pelo pai. A ex-concorrente fala-nos da altura em que assumiu a sua bissexualidade, e da altura em que conheceu uma rapariga muito especial. Confrontada pelo pai, que reagiu mal ao saber que esta namorava com outra rapariga, Renata recorda que ficou «muito sentida». Para explicar tudo o que sentia, a nossa convidada decidiu escrever uma carta ao pai. Anos após o divórcio dos pais, a ex-concorrente revela que os mesmos reconciliaram-se em 2021, e partilha toda a história. Renata fala-nos da sua formação na área da comunicação social e revela o motivo principal pelo qual se inscreveu no «Big Brother 2024». No final da entrevista, Goucha faz uma pequena provocação e provoca risos no estúdio.

Na primeira parte do programa, ouvimos o testemunho de Elisabete Fiães, que foi vítima de violência doméstica por parte do pai. As agressões levaram Elisabete a refugiar-se na comida, tendo chegado a pesar 120 quilos. Com os problemas do excesso de peso, a nossa convidada recorda situações de bullying. Devido a toda esta infância e adolescência, Elisabete diz que era uma 'criança triste'. Elisabete explica porque é que após o divórcio, esta ficou a viver com o pai agressor. A nossa convidada fala-nos, ainda, da sua luta contra o excesso de peso e de como conseguiu perder 60 quilos, tendo chegado a pesar 120.