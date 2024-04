Goucha - «Big Brother 2024»: Os altos e baixos da ex-concorrente Ilona Matviychuk!

Hoje às 16:30

No «Goucha», recebemos Ilona Matviychuk, a última concorrente expulsa do «Big Brother 2024». Vemos imagens do casting da ex-concorrente e depois a nossa convidada fala-nos da sua infância passada na Ucrânia e do facto de ter vindo para Portugal aos 16 anos. A nossa convidada recorda o bullying que sofreu e uma experiência traumática que aconteceu há 3 meses: um aborto espontâneo.

Recebemos Manuel Nobre, um pai que procura desesperado pelo filho que desapareceu há cerca de 5 meses. O nosso convidado recorda o último abraço do filho, que aconteceu em Coimbra. No entanto, o jovem foi visto pela última vez no dia 2 de novembro, em Santarém. Manuel faz um apelo para encontrar o filho desaparecido.