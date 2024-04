Goucha - «Big Brother 2024»: Os dramas que marcam a vida da ex-concorrente Catarina Ribeiro!

Hoje às 16:30

No «Goucha», recebemos Catarina Ribeiro, a última concorrente expulsa do «Big Brother 2024». Vemos imagens de apresentação da mesma. A nossa convidada recorda uma infância feliz, num meio privilegiado, e a convivência com os avós, que foram um dos seus pilares. A ex-concorrente recorda, ainda, uma fase mais dramática do seu crescimento em que pensou colocar termo à vida. Ouvimos o testemunho de vida de Lídia Linda, que tem uma vida marcada pelo abandono e a violência. Começou por ser abandonada pela mãe à porta da casa de um casal rico, e este entregou-a a uma instituição. Após a vivência na instituição, Lídia foi adotada e sofreu maus-tratos às mãos dos pais adotivos. Em estúdio, a nossa convidada recorda a violência que marcou a sua infância e a violência doméstica que sofreu num dos seus relacionamentos na vida adulta.