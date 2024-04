Goucha - 'Big Brother 2024': Os dramas que marcam a vida do ex-concorrente Nelson Fernandes

Há 2h e 52min

No «Goucha», recebemos Nelson Fernandes, ex-concorrente do Big Brother 2024, que nos começa por falar da sua infância passada no Canadá. O nosso convidado recorda o evento traumático que sofreu com apenas 2 anos: uma tentativa de rapto por parte de um pedófilo, que já tinha violado e assassinado outra criança. O ex-concorrente fala-nos, ainda, da sua luta contra o obesidade e revela como perdeu 32 quilos em apenas 4 meses. No final da conversa, o nosso convidado faz um balanço da sua participação no reality show e faz uma revelação.

Na primeira parte do programa, Manuel Luís Goucha conversa com Miguel Ângelo, vocalista da banda Delfins. O nosso convidado fala-nos da origem do seu nome e partilha connosco algumas das suas memórias de infância e os sonhos de menino do vocalista dos Delfins. O artista, que herdou do pai a paixão pelas artes, recorda algumas memórias do tempo dos Delfins e fala-nos do concerto marcado para breve, que marca a reunião da banda.