Goucha - 'Big Brother - Desafio Final': Ana Barbosa ficou em terceiro lugar com 17% dos votos!

Ontem às 16:40

Recebemos Ana Barbosa, vencedora do Big Brother 2021 e terceira finalista do Big Brother - Desafio Final. A ex-concorrente revela que nunca pensou alcançar o terceiro lugar e explica-nos os motivos que a levaram a aceitar este convite. Uma conversa com lugar para muitas emoções e uma revelação em primeira mão. Ouvimos o testemunho de Arlinda Mestre, que tem uma infância marcada pela vivência no orfanato. A nossa convidada, que participou na «Quinta das Celebridades», fala-nos do seu percurso como fotógrafa e explica-nos como a arte 'a salvou'. A ex-concorrente do reality show diz-nos 'o que é feito de si', após tantos anos sem aparecer na televisão. Recordámos a história de Fernanda Seara, mãe solteira que ficou com três filhos para criar, após contexto de violência doméstica. Com uma infância também marcada por maus-tratos e negligência, a vida de Fernanda foi tudo menos fácil. Com os filhos crescidos, viu-se obrigada a procurar outra casa, pois a própria família não lhe dava paz. A sua história tornou-se conhecida, e através do apelo do médico Gustava Carona, foi possível angariar-se mais de 70 mil euros para que esta família tenha agora uma casa que é sua, longe do conflito e do desassossego.