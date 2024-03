Goucha - «Big Brother - Desafio Final»: Bárbara Parada ficou em 2º lugar com 32% dos votos!

Hoje às 16:40

Recebemos Bárbara Parada, que conquistou o 2º lugar no 'Big Brother - Desafio Final' com 32% dos votos. A nossa convidada fala-nos dos motivos que a levaram a aceitar o convite para participar nesta nova edição e faz um balanço da sua participação no jogo. Para além disso, Bárbara Parada reage também a algumas polémicas em que se viu envolvida e esclarece todos os rumores. Recebemos a atriz e apresentadora brasileira Luana Piovani, conhecida como a «rainha das polémicas». A nossa convidada fala-nos da sua frontalidade e defende-se ao dizer que o faz sempre com extrema educação. O nosso apresentador confronta a atriz com os comentários que fez sobre Portugal, que a levaram a ser muito criticada no nosso país, e esta esclarece tudo. Recebemos Patrícia e Catarina, que sofrem ambas de hipertensão pulmonar. Patrícia recebeu esse diagnóstico por volta dos 8 anos, mas antes já tinha sofrido três meningites num espaço de um ano, que a levaram a estar internada muito tempo.