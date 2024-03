Goucha - «Big Brother - Desafio Final»: Bruno Savate foi o grande vencedor com 68% dos votos!

Ontem às 16:40

No «Goucha», revemos as imagens da vitória de Bruno Savate no «Big Brother - Desafio Final». O nosso convidado explica-nos os motivos que o levaram a participar no programa e tece largos elogios a Francisco Monteiro, ex-concorrente e amigo do finalista. Depois, o nosso convidado faz um balanço da sua participação no jogo e fala da sua relação amorosa, assim como da filha Luísa, de apenas 4 anos. Recordámos imagens da 'curva de vida' de Nuno Graciano no «Big Brother Famosos».

Conversámos com Gonçalo Graciano, filho do ex-concorrente e apresentador de televisão, que recorda o pai três meses após a sua morte e explica-nos como está a lidar com a perda. O nosso convidado, que começou por sentir raiva pela morte inesperada do pai, fala-nos de como já conseguiu de certa forma 'castigar' esses sentimentos. Uma conversa de revelações e muita emoção.

Recebemos Maria João Costa, autora da novela 'Cacau'. A nossa convidada fala-nos do facto de ter ido viver para o Mónaco por amor e explica-nos como a pandemia foi um período favorável para si. A nossa convidado fala-nos da novela que está a conquistar os portugueses.