Goucha - «Big Brother - Desafio Final»: Noélia conquistou o 4º lugar!

Hoje às 16:40

No «Goucha», recebemos Noélia Pereira, que conquistou o 4º lugar no 'Big Brother - Desafio Final'. A nossa convidada fala das acusações de que foi alvo enquanto esteve dentro da casa e responde às mesmas. A finalista esclarece tudo e faz um balanço da sua participação no jogo.

Ouvimos o testemunho de Sandra Ventos, que procura a sobrinha dada para a adoção sem a autorização da família. Segundo a nossa convidada, uma familiar fez queixa à Segurança Social, e a menina de apenas 3 anos foi retirada à família e posta numa instituição, em Faro. Sandra explica-nos que anos mais tarde, Gabriela foi adotada, mas sem conhecimento da família, isto porque as visitas também tinham sido proibidas. A nossa convidada diz-nos, ainda, que houve uma espécie de encontro com a menina, já com 16 anos, vinda de Vila Nova de Gaia. Este encontro foi marcado pelas técnicas, num supermercado. Sandra emociona-se a explicar o porquê de ter vindo à televisão: «Queremos encontrar a nossa menina, queremos que ela saiba que nunca foi abandonada».

Recordámos o testemunho de Ana Bizarro, em setembro passado, a quem foi retirada a filha de 8 anos e foi institucionalizada. Segundo a nossa convidada, a filha foi-lhe retirada após um conflito entre os pais, em contexto de violência doméstica. Agora, recebemos Ana Bizarro, que traz notícias sobre o caso. Esta é a luta de uma mãe que fez de tudo para recuperar a filha.