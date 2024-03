Goucha - «Big Brother - Desafio Final»: Vina Ribeiro conquistou o 5º lugar!

Ontem às 16:40

Recebemos Vina Ribeiro, que conquistou o quinto lugar na final do 'Big Brother - Desafio Final'. A nossa convidada recorda os motivos que a levaram a aceitar o convite para entrar no programa e faz o balanço da sua participação. Após destacar o nome de alguns dos concorrentes com quem mais e menos se identificou, a finalista faz uma revelação sobre o estado atual da sua situação profissional. Recebemos o ator José Raposo, que dá vida ao comendador Rui Nabeiro na nova minissérie da TVI: «Senhor Rui». A minissérie estreia hoje, precisamente no dia em que se assinala um ano da morte do empresário. Vemos algumas imagens desta nova aposta da ficção e o ator José Raposo explica-nos como foi para si dar vida a uma das figuras mais acarinhadas e carismáticas do país. Ouvimos o testemunho de vida impressionante de Raquel Rato, que tem uma infância marcada pela pobreza, maus-tratos e abusos sexuais da parte da mãe. Raquel explica que ela e os 6 irmãos eram maltratados pela mãe, e mais tarde, foram dados para a adoção. A nossa convidada recorda as memórias mais traumáticas que guarda dessa mesma infância.