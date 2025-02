Goucha brinca com Cristina Ferreira: «Quem sabe se a futura presidente da República?»

Há 56 min

No «Dois às 10», Manuel Luís Goucha brincou sobre a possibilidade de Cristina Ferreira se candidatar à presidência da República. A brincadeira surgiu após um abraço entre os dois apresentadores, com Goucha a comentar que estavam a "beijar a futura presidente da República". Cristina Ferreira riu da situação e questionou qual seria o cargo de Cláudio Ramos no seu governo. A conversa descontraída e bem-humorada continuou, com Cláudio a sugerir que seria o "assessor de comunicação".

