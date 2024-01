Goucha - Bruno Cabrerizo dá a conhecer a sua história de vida

Hoje às 16:00

No Goucha de 26 de janeiro, conhecemos a história de um casal: Maria do Carmo e César Pereira estão casados há mais de 40 anos e têm duas filhas. O casal emigrou em 1992 para pagar o empréstimo da casa em Portugal. Recordam uma vida dura de trabalho na Bélgica, local onde terá acontecido negligência médica sobre César. O convidado sofreu um acidente de trabalho e teve de ser operado. Contudo, após a cirurgia ficou ainda pior: sofre de incontinência e disfunção erétil.

Falamos ainda com Bruno Cabrerizo, que atualmente apresenta o «Dança com as Estrelas» e está a gravar para a novela «Festa é Festa».