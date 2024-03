Goucha - «Cacau»: Adriano Toloza integra o elenco da novela de sucesso da TVI!

Hoje às 15:30

No «Goucha», recebemos o ator Adriano Toloza, que dá vida ao papel de 'Heitor' na novela da TVI «Cacau». O nosso convidado fala-nos do facto de ter nascido e crescido num ambiente de elite. O ator explica-nos que começou por ser 'empurrado' pelos pais para áreas como o direito e a psicologia, mas depois começou a fazer teatro às escondidas dos pais. Adriano fala-nos da sua paixão pela representação e de como foi integrar o elenco de «Cacau». Questionado sobre a sua vida amorosa e as suas várias experiências de vida, o ator não deixa nada por dizer.