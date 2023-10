Hoje às 16:05

Recebemos Carla e Diana Baía, mãe e filha, que foram mães com apenas um mês de diferença. A ex-mulher do ex-futebolista João Pinto conta como foi a experiência de ter sido mãe pela terceira vez aos 51 anos. No final da conversa, conhecemos Alice e Noah, os filhos de Diana e Carla Baía, respetivamente. Ouvimos o testemunho de Cristina Pereirinha, que aos 42 anos foi diagnosticada com um cancro da mama.