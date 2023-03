Goucha - Carla Vasconcelos conta-nos como é ser atriz «fora dos padrões impostos pela sociedade»

Hoje às 16:05

No programa apresentado por Manuel Luís Goucha, recebemos Fátima Silva e a sua Mariana que, desde que nasceu, depende de uma cadeira de rodas ou um andarilho para se movimentar. Conhecemos ainda Andreia e Joana que nos recordam o avô que faleceu, em França, vítima de cancro. Na segunda parte, Carla Vasconcelos fala, sem tabus, do seu problema de excesso e como ser «gordo» leva a preconceito no mundo da representação. Conta-nos como conheceu o companheiro, porque decidiu contruir casa no Alentejo e recebe várias mensagens surpresa de amigos e atores.