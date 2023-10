Goucha - Carla viveu oprimida pelo fanatismo da religião

Ontem às 16:05

No programa apresentador por Manuel Luís Goucha, começamos o programa com a história do filho de Silvano Albina que perdeu a vida num acidente de viação, aos 8 anos. Ficamos também a conhecer Carla Duarte que nos conta como foi viver 15 anos oprimida pela sua família de Testemunhas de Jeová e como foi tratada após abandonar a religião.