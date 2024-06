Goucha - Carolina Nunes: os dramas que marcam a vida da ex-concorrente do «Big Brother 2024»!

Hoje às 16:30

No «Goucha», revemos imagens da curva de vida de Carolina Nunes, a última concorrente expulsa do «Big Brother 2024». A nossa convidada reage a essas imagens, em que esta fala dos dramas que marcam o seu percurso: o divórcio dos pais, a relação tóxica com um ex-companheiro e os distúrbios alimentares, nomeadamente a bulimia.

Ouvimos o testemunho de Olga Marques. A filha Daniela nasceu prematura e sofre de paralisia cerebral. Em estúdio, Olga mostra-se emocionada ao recordar a filha em bebé. Daniela nasceu aos 6 meses de gestação e pesava apenas 500 gramas. Segundo a nossa convidada, não havia grandes esperanças para a filha, mas esta sobreviveu contra todas as expectativas.