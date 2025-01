Goucha - «Casa dos Segredos»: Maycon foi o sexto classificado do reality show da TVI!

Hoje às 16:50

Maycon Oliveira, de 27 anos, nasceu no Brasil, mas é em Portugal, mais precisamente na Nazaré, que encontrou o seu lar desde os quatro anos de idade. Professor de skate, animador de festas e apaixonado por desportos, Maycon considera-se uma personalidade tranquila e determinada. O ex-concorrente do Secret Story esteve no nosso programa para dar a conhecer a sua história de vida e de como se tem adaptado à nova realidade da «fama»