Hoje às 16:05

No programa apresentado por Manuel Luís Goucha, começamos a tarde com o Patrícia Vieira, mãe de Santiago, um jovem autista de 11 anos que foi vítima de bullying e ainda Rafael Alex, um jovem que sofreu de bullying e hoje é um influenciador digital de sucesso. Na segunda parte, Cinha Jardim fala do enfarte do miocárdio que teve ao volante e como foi a recuperação do mesmo.