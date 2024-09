Goucha - Cláudio Ramos faz apelo para ajudar casal a arranjar casa para viver

Hoje às 16:30

No Goucha, conhecemos a história de Luís Carvalho e Maria Manuela Ribeiro, um casal impedido de trabalhar por motivos de saúde, e que corre o risco de perder a casa onde vivem. Luís é reformado por invalidez e Maria está de baixa médica. Sem possibilidades financeiras, o casal já recorreu a tudo, mas não encontra respostas. Maria acaba a reportagem em lágrimas. Em estúdio, os nossos convidados explicam toda a sua situação e Cláudio Ramos faz um apelo para ajudar este casal de Almeirim a encontrar uma casa para viver, pois arriscam-se a ficar sem teto até ao natal.

Na segunda parte do programa, ouvimos o testemunho de José Vieira, que aos 10 anos decidiu que queria ser padre missionário. No entanto, mais tarde, e devido ao celibato, José desistiu dessa ideia. Em estúdio, o nosso convidado fala-nos dos seus tempos no seminário. Recebemos também a sua esposa Clara. Os dois estão juntos há 50 anos e conheceram-se no seminário.