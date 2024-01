Goucha confronta Francisco Monteiro: «Você recusava-se a fazer a prova porquê? É um homem mimado?»

Há 11 min

No «Goucha», confrontado pela questão, o vencedor do «Big Brother» explica porque rejeitou fazer algumas provas. Francisco Monteiro admite também que tem dificuldade em lidar com alguns contratempos, tendo por vezes espectativas que não correspondem.