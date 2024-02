Há 1h e 40min

No «Goucha», revemos imagens da desistência de Miguel Vicente do Big Brother - Desafio Final. O nosso convidado fala-nos do facto de se ter sentido injustiçado, e por isso, decidiu abandonar o jogo. O ex-concorrente admite que: «Se eu tivesse sido salvo em primeiro provavelmente teria continuado».