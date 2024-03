Goucha confronta Vina Ribeiro sobre as 'claques' do Big Brother: «Está-lhe atravessado na garganta?»

Há 1h e 49min

No «Goucha», recebemos Vina Ribeiro, que conquistou o quinto lugar na final do 'Big Brother - Desafio Final'. A nossa convidada recorda os motivos que a levaram a aceitar o convite para entrar no programa e faz o balanço da sua participação. Goucha confronta a ex-concorrente sobre esta comentar, pela terceira vez, o facto de haver 'teams' que apoiem certos concorrentes. Vina Ribeiro fala-nos das diferenças entre a 'Vina' no primeiro 'Big Brother' e agora neste 'Desafio Final'.