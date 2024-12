Hoje às 16:45

Marcelo Palma, expulso da “Casa dos Segredos” com 34% dos votos, revelou o segredo "Maquilho mortos", ligado ao trabalho na agência funerária da família. Em conversa com Manuel Luís Goucha, fez o balanço do programa, que lhe trouxe uma relação com Rita, sua namorada, surpreendida pelo segredo.