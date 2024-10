Goucha - Conheça a terapeuta holística que lê almas

Ontem às 16:50

Vanda Rodrigues, natural do Funchal, encontrou no caminho espiritual a sua missão de vida. Residente em Londres há 17 anos, Vanda partilha uma história marcada por traumas profundos, que moldaram o seu percurso e despertaram o seu interesse pelo espiritual. Desde cedo, confrontou-se com perdas devastadoras, como a morte do pai, que a levou a procurar respostas no mundo divino. Episódios inexplicáveis, que considera como sinais, alimentaram essa busca e inspiraram-na a dedicar-se às terapias holísticas. Hoje, Vanda transforma as suas experiências em ações, oferecendo limpezas energéticas e orientações espirituais para quem procura paz e equilíbrio. A sua recente intervenção na vida de Manuel Luís Goucha, a quem enviou uma “ajuda espiritual”, é apenas uma das muitas formas de expressar a sua missão.