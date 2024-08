Goucha - Conheça Rosário, que é mãe de 6 filhos e foi avó aos 35 anos

Hoje às 16:35

Rosário Cordeiro foi mãe adolescente. Engravidou pela primeira vez aos 14 anos, mas o bebé morreu no parto. Voltou a ser mãe aos 16 e com 20 anos já tinha 3 filhos. Hoje, com 58 anos Rosário tem 6 filhos e 14 netos.

Relembrámos ainda a história de Elisabete Fiães, que esteve no programa Goucha para contar a sua história de vida, marcada pelo excesso de peso e pela perda substancial do mesmo. Na altura, foi surpreendida com uma oferta de uma mamoplastia de aumento, um dos seus sonhos. Hoje vemos o resultado final.