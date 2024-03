Hoje às 16:00

Recebemos o ex-jogador de futebol Costinha, que nos fala do seu percurso no futebol, desde as origens humildes à vida desafogada. ouvimos o testemunho de Iara, que aos 6 anos foi queimada com óleo a ferver. A nossa convidada acusa os pais de lhe gastarem a indemnização de 250 mil euros, e revela que está em 'luta judicial' com os mesmos. A advogada Suzana Garcia comenta o sucedido.