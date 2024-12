Há 2h e 10min

Cristina Mendes, mãe de três filhos, adotou Inácio, um bebé guineense órfão, através da influencia do tio, o Padre Almiro. Hoje, Inácio, com 19 anos, é estudante, músico e atleta, representando o orgulho e a união da família que o acolheu com amor.