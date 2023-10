Goucha dá abraço emocionante a Buba Espinho: «Não falamos mais disto»

Há 2h e 2min

No «Goucha», presenciamos um momento emocionante entre o apresentador e o cantor alentejano. Buba Espinho fala da morte de uma familiar que marcou a sua vida e não contem as lágrimas. Manuel Luís Goucha consola o cantar com um abraço emocionado.