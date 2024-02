Goucha - «Dança com as Estrelas»: Bernardo Sousa fala das razões que o levaram a desistir!

Hoje às 15:45

Recebemos Bernardo Sousa, ex-concorrente do Big Brother Famosos e do Dança com as Estrelas. O nosso convidado revela as razões que o levaram a desistir deste último, no passado dia 17 de fevereiro. Revemos algumas imagens da participação de Bernardo enquanto dançarino, assim como, alguns comentários de ódio do qual este foi alvo. O piloto recorda, ainda, o início da sua história de amor com Bruna Gomes e fala-nos do pedido de casamento que fez à companheira. Ouvimos o testemunho de Hugo Soares, de 41 anos, que sofre de ataques de ansiedade há mais de 20. O nosso convidado explica-nos como a ansiedade, os ataques de pânico e o medo mudaram a sua vida. Hugo recorda a altura em que não conseguia sequer sair de casa, por ter medo de morrer.