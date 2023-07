Goucha - Daniel Dias, de «Casamento Marcado», faz revelação sobre o casamento com Francielle

Hoje às 16:05

No programa apresentador por Manuel Luís Goucha, começamos tarde a conhecer a história de Ana Luísa que aos 5 anos teve de receber um «novo» coração para sobreviver. Recebemos ainda Pedro Grilo que nos conta como foi viver mais de 40 anos com dificuldades respiratórias, 6 anos ligado a uma máquina de oxigénio e o transplante de pulmões que mudou a sua vida. Na segunda parte, recebemos Daniel Dias, um dos protagonistas de «Casamento Marcado», que nos revela um pouco mais sobre si, a sua infância, o relacionamento que o marcou devido a uma traição e faz uma revelação sobre o seu casamento com Francielle.