Goucha - Daniela Santos: o passado dramático da ex-concorrente do «Dilema»

Há 3h e 12min

Daniela Santos ficou em terceiro lugar no «Dilema» e tem uma história de vida impressionante, que nos deu a conhecer no «Goucha». Apaixonada pela dança, Daniela também faz parte do elenco regular do Dança com as Estrelas. Na última edição, fez para com Bernardo Sousa, o piloto que ganhou o Big Brother Famosos 2. Tal como no «Dilema», Daniela também foi alvo de críticas, por ser par de Bernardo Sousa e por serem salvos pelo público, quando eram dos menos pontuados pelo júri. Entre as experiências televisivas e a vida pessoal, esta é uma conversa cheia de emoções.

Na primeira parte do programa, ouvimos o testemunho de Madalena Pinheiro que perdeu a filha Leonor, de 40 anos, vítima de um cancro raro e agressivo de pele. Leonor tinha 38 anos quando descobriu que tinha um melanoma agressivo. Submeteu-se a vários tratamentos e percorreu o mundo para conseguir um tratamento contra este tipo de cancro de pele raro, mas tudo foi ineficaz. Em apenas três anos Leonor viu a sua situação agravar-se e após ver recusado um tratamento inovador nos estados unidos acabou por morrer no dia 16 de setembro de 2017. Madalena é enfermeira e viu e percebeu o grau de sofrimento em que a filha estava a ponto de ter chegado a pensar em eutanásia. Hoje, por vontade da filha, é também a tutora legal dos netos.