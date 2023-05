Hoje às 16:05

Recebemos o cantor e ator David Carreira, que foi pai há cerca de quatro meses de Lucas, fruto da relação com a atriz Carolina Carvalho. O nosso convidado recorda o parto do filho, fala do lançamento do seu novo álbum e é surpreendido por um membro da sua família. Ouvimos o testemunho de Fátima Medina, que foi jornalista durante 28 anos na RTP.