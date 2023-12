Há 2h e 37min

No «Goucha», especial «Missão Continente», recebemos a Associação Cães pelas Pessoas que se dedica à intervenção social. A Missão Continente apoia a associação que consiste em levar cães a escolas e lares para interagirem com as pessoas. Luca Conde e Raquel vêm acompanhados por Alf e Bora, dois cães maravilhosos e Goucha não conteve a emoção por um deles.