Goucha - Deputada Ana Sofia Antunes reage a insultos que recebeu na Assembleia da República

Hoje às 16:50

No dia 13 de fevereiro de 2024, a deputada do Partido Socialista (PS) Ana Sofia Antunes foi alvo de insultos no Parlamento, proferidos por elementos da bancada do Chega. Entre as ofensas dirigidas à ex-secretária de Estado da Inclusão, ouviram-se expressões como “aberração”, “devias estar numa esquina” e “drogada”. Este episódio gerou forte condenação e trouxe novamente para o debate público a questão do respeito e da inclusão das pessoas com deficiência na sociedade portuguesa.