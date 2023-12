Goucha desmistifica ideia sobre Amália Rodrigues: «Este país não a tratou muito bem, depois de 1974»

Há 3h e 28min

No «Goucha», Jorge Fernando, que foi músico de Amália Rodrigues durante vários, fala-nos da importância da artista. A fadista Alexandra, que foi protagonista do musical de Filipe La Féria sobre Amália, recorda uma história passada em França quando estava em tour. O nosso apresentador explica que Portugal não tratou muito bem a artista, após a revolução de 1974, e explica que foi erradamente conotada como apoiante do regime de Salazar.