Goucha - Diana Lopes: os novos desafios da ex-concorrente do Big Brother!

Hoje às 16:30

No Goucha, recebemos Diana Lopes, ex-concorrente do Big Brother e agora comentadora do Secret Story. Cláudio Ramos tece largo elogio à nossa convidada, mas esta confessa ter várias inseguranças. Diana Lopes explica-nos como gere a sua vida em termos de viagens Porto-Lisboa, para poder vir comentar o reality show. No decorrer da conversa, a nossa convidada recorda um momento muito delicado na sua vida profissional, de quando lhe «destruíram o negócio», devido a umas denúncias anónimas. Diana, que prefere não expor o namorado nas redes sociais, mostra-se muito apaixonada e fala-nos do pilar que este tem sido. A comentadora sublinha, ainda, a importância da mãe na sua vida.

Na primeira parte do programa, ouvimos o testemunho de Carla, que veio da Venezuela para Portugal, no sentido de dar mais qualidade de vida à filha. Carla fala-nos do momento em que a sua filha Sofia recebeu o diagnóstico de que tinha paralisia cerebral. Ainda com essa condição, Carla não quer que a sua filha baixe os braços. Com 9 anos, Sofia faz várias sessões de fisioterapia. Sofia fala-nos do facto de andar com um andarilho e partilha connosco os seus maiores sonhos. Em estúdio, recebemos a mãe e a filha. Sofia explica-nos o que significa viver com paralisia cerebral, que lhe afetam as pernas. No final da conversa, Cláudio Ramos faz uma oferta supreendente a Sofia: umas talas novas! Veja o momento.