Goucha - «Dilema»: Beatriz Prates desistiu do reality show na semana passada!

Hoje às 16:35

No «Goucha», recebemos Beatriz Prates, ex-concorrente do «Dilema». A nossa convidada começa por nos falar da entrada de Toy na sua vida e não esquece o bullying que sofreu na escola pelo facto de ser filha do cantor popular português. Beatriz, que desistiu do «Dilema», faz um balanço da sua participação no programa e responde a algumas provocações de Goucha sobre se tem ou não algum sentimento por Diogo Marcelino.

Na primeira parte do programa, recebemos Catarina e Filipe Almeida, e conhecemos a sua história inspiradora: uma família portuguesa que largou tudo para viajar. No entanto, Filipe é insuficiente renal crónico e precisa de fazer hemodiálise três vezes por semana. O casal explica-nos com tal é possível. Em estúdio, recebemos o casal que viaja com os três filhos.