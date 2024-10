Hoje às 16:40

Com 25 anos, Diogo Afonso é natural do Funchal, Madeira, mas vive no Porto enquanto termina o Mestrado em Gestão de Projetos. Recentemente expulso da Casa dos Segredos, onde entrou com o segredo "A minha família ganhou o Euromilhões", Diogo deixou o programa com apenas 3% dos votos. Apesar da saída precoce, o jovem madeirense afirmou estar orgulhoso do seu percurso, vendo a experiência como um desafio superado.

O ex-concorrente do Secret Story foi surpreendido pela família.