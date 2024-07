Goucha - Diogo Amaral e Jessica Athayde vão casar em novembro!

Hoje às 16:30

Recebemos o ator Diogo Amaral, que dá vida a Marco em «Cacau». O nosso convidado fala-nos do seu casamento com Jessica Athayde que se irá realizar no próximo dia 30 de novembro. O ator mostra-se comovido ao falar dos filhos e declara-se à companheira e atriz. Para além de detalhes da sua vida pessoal, o ator fala-nos também da sua participação na novela de sucesso da TVI e da experiência no programa «Congela». Uma conversa imperdível!

Na primeira parte do programa, conhecemos a história de Gisela e Oriana, que concretizaram o sonho da maternidade. Gisela é a mãe biológica e Oriana é a mãe genética. O casal fala-nos de um método inovador com o qual conseguiram engravidar.