Goucha - Domingos Terra fala da sua expulsão d'O Triângulo e dos sentimentos por Isa

Hoje às 16:05

No programa apresentado por Manuel Luís Goucha, ficamos a conhecer a história da Familia Santos, em que o pai e mãe são cegos desde muitos jovens, mas isto não os impediu de criarem dois filhos e terem os dois carreiras profissionais em áreas de referência. Na segunda parte, recebemos Domingos Terra que faz o balanço da sua participação n’O Triângulo, fala da única mulher com a qual teve relações, da relação com os pais, da morte da mãe e dos sentimentos por Isa.