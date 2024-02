Goucha - Dos relvados à televisão, conheça Tiago Carreira

Hoje às 16:00

No programa apresentado por Manuel Luís Goucha, começamos a tarde com a história de amor de Margarida e Jorge Barreiros que adotaram uma criança já depois dos 50 anos. Recordamos a história de uma família que durante 4 anos lutou para adotar uma criança que lhes foi entregue aos 6 meses de idade. Recebemos ainda Tiago Carreira que fala da sua carreira como modelo, fazemos uma viagem pela suas origens e nos conta como enfrentou os desafios que lhe foram colocados ao participar no «Dança com as Estrelas».