Goucha elogia Marco Costa: «Ele é um exemplo do que é um homem que se cumpre no trabalho»

Há 1h e 38min

No «Goucha», numa conversa com a noiva do pasteleiro, Carolina Pinto, o apresentador admite Marco Costa foi o primeiro a desafiar um «pequeno preconceito» que tinha em relação a concorrentes do «Big Brother».